اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، بيانا لها منذ قليل.وقالت اللجنة إنه بمناسبة إجراء انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر والتي تعد من أزهى صور الممارسات الديمقراطية في وطننا الغالي، وتكريسًا لهذه الديمقراطية التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلبية لطلب رجائي عطية نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، فقد صدر قرار معالي الوزير المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر – رئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات برئاسة معالي المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى.وأكدت: قد باشرت اللجنة مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»، موضحة: فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة.