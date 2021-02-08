حي شرق يضبط 27 مخالفة خلال حملة على أماكن تمركز «الفريزة»

نفذت إدارة الرصد البيئي بحى شرق الإسكندرية، اليوم، حملة على أماكن الفريزة ومصادرة المخلفات، بناءً على توجيهات الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، بمتابعة إزالة كافة المخالفات بنطاق الحي ورفع كفاءة النظافة.جاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وشركة نهضة مصر، واستهدفت الحملة شارع أبو قير وشارع عبد السلام عارف.وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٧ مخالفة؛ ١٥ من الجوينات و١٠ جوال بلاستيك و٢ صندوق خاص بالفريزة بالإضافة إلى "تروسكل"، كما أعدمت الحملة المخلفات الخاصة بالفريزة في شارع الفتح.وتأتي الحملة استمرارًا لحملات حي شرق لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي والحد من تواجد "الفريزة" التي تتسبب في بعثرة القمامة بالشوارع وتشويه الشكل الجمالي والحضاري، وتستمر الحملات لتشمل جميع أنحاء الحي.