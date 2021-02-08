آخر موعد لتقديم ملف إعلان النيابة العامة 2021

أعلنت النيابة العامة عن فتح باب الالتحاق بوظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق و الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2020 حيث يمكن تقديم الملفات خلال الفترة من 30 يناير الماضي حتى 15 فبراير الجاري منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 4 مساءا وفقا المواعيد المحددة لكل جامعة عقب تسجيل المتقدمين بيناتهم إلكترونيا عبر على موقع النيابة العامة الالكتروني ذلك الملفات التي تم سحبها من الموظف المختص بدار القضاء على خلال الفترة من 16 إلى 21 يناير الماضي.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف معاون النيابة

حددت النيابة العامة شروط الالتحاق بوظائف معاون نيابة وهي الحصول على تقدير جيد على الأقل وإلا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة بالإضافة إلى اجتيازه جميع الإختبارات التي تعد خصيصا لاختيار أعضاء النيابة العامة والتحريات الأمنية التي تجرى على المتقدمين من قبل الأجهزة الأمنية قبل إجراء الاختبارات.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معاون النيابة

يجب على الراغبين في التقدم في وظائف معاون النيابة تقديم الأوراق التالية قبل آخر موعد لتقديم ملف إعلان النيابة العامة 2021 إلى مكتب التعيينات وهى:-





شهادة التخرج المؤقتة مثبت فيها مجموع الدرجات





شهادة بتقديرات السنوات الدراسية





قيد ميلاد مميكن





صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين





صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم وشهادة تحركات من الجوازات في حالة سفره للخارج مع تعهد بتقديم الصحيفة الجنائية فور وصوله أو شهادة الوفاة





إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو شهادة إعفاء من التجنيد





صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي المتقدم





صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم







صورة سند الملكية أو الحيازة الزراعة لأسرة المتقدم إن وجدت





4 صور شخصية للمتقدم بالزي الرسمي ( البدلة)





شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحا بها وظيفته الحالية وراتبه الشهري والمؤهل الدراسي المعين به و مؤهله الحالي إذا وجد به تغير





قيد عائلي لوالد المتقدم





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