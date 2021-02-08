ضبط 3456 عبوة «نسكافية» مغشوشة في مصنع بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 3456 عبوة "نسكافية" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "منتج نهائى"–396 رول بلاستيك مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 172000 عبوة فارغة مقلدة لذات العلامة التجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.