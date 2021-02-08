أفغانستان تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - وفقًا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل حالة وفاة وحالة شفاء واحدة خلال الفترة ذاتها.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة قد بلغ 55 ألفًا و386 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2414 حالة وتعافى 48 ألفًا و42 شخصًا.