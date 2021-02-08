التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

اعترضت قوات التحالف العربي، اليوم الإثنين، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وقامت بتدميرها، وفقا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز»، في نبأ عاجل منذ قليل.وفى وقت سابق من اليوم، شنت ميليشيا الحوثي هجومًا، على مدينة مأرب، حسبما أعلن مسئولون حكوميون.واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بعد توقف دام لعدة أسابيع، حسب مصادر حكومية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.وأفاد مصدر عسكري حكومي بأن المتمردين الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى مأرب، وفقا لوكالة «فرانس برس».