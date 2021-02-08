الإمارات وأسبانيا تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.وقال الشيخ عبدالله بن زايد - في بيان،أوردته وكالة أنباء الإمارات وام اليوم الاثنين- أنه تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير مسارات التعاون المشترك في مجالات متعددة ومنها الصحة والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والقطاع اللوجستي والتجارة.وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول.وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى حرص الإمارات على دفع آفاق التعاون المشترك مع إسبانيا في المجالات كافة وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.. مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الإمارات مع إسبانيا وتحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين.من جانبها، أكدت أرانشا غونزاليس لايا تطلع إسبانيا إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين،مشيدة بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".