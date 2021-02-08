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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:56 م
تهريب بضائع
تهريب بضائع
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضاياأبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفى مجال الأمن العام ضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1242) مخالفة مرورية متنوعة.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (138) حكم قضائى متنوع.
وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (5) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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