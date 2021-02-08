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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: أول زيارة خارجية للقاهرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:37 م
محمد يونس المنفي،
محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي
عبير سليم
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أعلن محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، اليوم الإثنين، أن أول زيارة خارجية له سوف تكون إلى مصر.

وكتب المنفي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "ستكون أول زيارة خارجية للقاهرة أكبر الجيران، مضيفا علاقتنا المتينة مع دول الجوار لن تتغير، احترام السيادة والمصالح المشتركة هي المعايير التي سترتب المرحلة القادمة".

ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه مدينة الغردقة، غدا الثلاثاء، اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري الليبي، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستعتمد عليها عملية الانتخابات الرئاسية، والتشريعية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

كما يأتي عقب انهاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، زيارة لمصر أمس، والذي أكد على ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة في البلاد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك موقف إذا حادت عن الطريق.

وشدد " صالح"وفقا ما نقل مجلس النواب الليبي، على ضرورة الالتزام بمخرجات برلين ومبادرة القاهرة، القاضية بإخراج المرتزقة والتوزيع العادل للثروات.

ودخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، الجمعة الماضية، مع انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة بفوز محمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، ويتعين على الأخير تشكيل الحكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، لإنهاء عقد من الفوضى.

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