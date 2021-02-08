الصحة العمانية: 135 ألفا و990 حالة إجمالي الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 135 ألفا و990 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1535 بنسبة %1.13%.وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 127 ألفا و853 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 136 حالة، والمحتجزين في العناية المركزة 34 حالة.