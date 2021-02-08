الصحة العمانية: 135 ألفا و990 حالة إجمالي الإصابات بكورونا
الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:25 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 135 ألفا و990 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1535 بنسبة %1.13%.
وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 127 ألفا و853 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 136 حالة، والمحتجزين في العناية المركزة 34 حالة.
وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 127 ألفا و853 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 136 حالة، والمحتجزين في العناية المركزة 34 حالة.