ضبط 5003 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5003 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 181 مخالفةالسير بدون تراخيص، و2016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و20 مخالفة موقف عشوائي، و36 مخالفة شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.