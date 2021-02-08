بدء الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد الصحاف، بدء الاجتماع بين وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، ونظيريه المصري والأردني، ضمن آلية التنسيق الثلاثي في القاهرة.وأضاف الصحاف، فى بيان صحفى وصل "الدستور" نسخ منه، أن وزير الخارجية العراقى أكد أهمية التكامل ضمن آلية التنسيق الثلاثي وعلى الصعد كافة.وينطلق، اليوم الإثنين، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.