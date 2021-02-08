تركيا تعتقل 54 جنديًا بتهمة الانتماء لحركة «جولن»

أعتقلت السلطات التركية، اليوم الإثنين، 54 جنديًا بصفوف القوات المسلحة، ومن بينهم 36 مايزالون في الخدمة الفعلية، وذلك في إطار العمليات الموجهة ضد العسكريين الذين تتهمهم السلطات بالانضمام لجماعة الداعية التركي الشهير فتح الله جولن التي تتهمها حكومة أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.وبحسب صحيفة سامان يولو التركية، فإن مكتب المدعي العام في محافظة باليكسير، أصدر أوامره بالقبض على 54 جنديًا، 36 منهم مايزالون في الخدمة الفعلية، واثنان منهم متقاعدان، بينما فصل 16 منهم من وظائفهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن.وأضافت الجريدة أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن باليكسير، قد شنت عددًا من المداهمات خلال ساعات الصباح الأولى، ولم ترد أية معلومات عن رتب الجنود المعتقلين.