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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنشاء منصة إلكترونية للعمل على حل أزمة الصناعة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:19 ص
المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة
أسماء إبراهيم
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قال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اللجنة المشرفة علي إدارة وتنفيذ الموقع والمنصات الإلكترونية، إن البيع «أون لاين» يهدف لتحقيق التكامل الصناعى بين أعضاء الاتحاد، والترويج لمنتجات المصانع والشركات الكبرى، التي ستنضم للمنصة، بالإضافة إلى عرض احتياجات المصانع والشركات من الأدوات والمواد الخام.

وأضاف «حفيلة»، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، أن التوجه نحو إنشاء منصة إلكترونية سيسهم في حل أزمة الصناعة، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا باهرًا فور تطبيقها، شريطةَ المزيد من التعاون بين جمعيات المستثمرين والاتحاد.

وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن التجارةَ  الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عمومًا، كما تمكنت من تغيير ثقافة الشراء والسلوكيات الشرائية حولَ العالم، مشيرًا إلي أنه ومع التحول الرقمي الضخم الذي تشهده مصر، ومواكبةً للمستحدثات العالمية، كان لزامًا علي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن يكون وكعادته دومًا سباقًا في هذا المجال، ومن هنا كانت هذه الفكرة، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي للاتحاد، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري.


وقد شكل اتحاد المستثمرين لجنةً لهذا الغرض، تضم في عضويتها،الدكتور محي حافظ عضو المكتب التنفيذي، نائبًا للرئيس، والدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، والدكتور صبحي نصر أمين صندوق الاتحاد، والمهندس بهاء العادلي، عضو المكتب التنفيذي، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام الاتحاد.

وقد شهد فعاليات الاجتماع، النائب محمد المرشدي، والمهندس علي حمزة، والمهندس محمود الشندويلي، نواب رئيس الاتحاد.

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