«موتسارت» و«جلوك» في حفل سيمفوني بمكتبة الإسكندرية

تُقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية بمركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، حفلًا موسيقيًا سيمفونيًا بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 فبراير في تمام السابعة مساءً على المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.يتضمن الحفل أعمالًا تُقدَّم لأول مرة بالإسكندرية للمؤلف الكلاسيكي كريستوف جلوك، بالإضافة إلى السيمفونية رقم ٤٠ لموتسارت والتي تُعد من أشهر أعماله. يُشارك بالحفل أيضًا صوليست الأوبوا وسام أمين.يذكر أن المايسترو ناير ناجي ولد في الإسكندرية عام ١٩٧٠، حيث درس في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية على يد المدرسة الإيطالية هيرتا بابو. واستكمل دراسته في القاهرة، كما حصل على أعلى شهادة تخصصية للعزف على آلة البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية بلندن عام١٩٩٦. وقد درس المايسترورو ناير قيادة الأوركسترا علي يد المايسترو دومينيك رويتس، كما حصل على دبلوم القيادة من ليكول نورمال بباريس عام ٢٠٠١.