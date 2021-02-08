فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

أعلنت أجهزة الطوارئ في جمهورية الشيشان الروسية اليوم الاثنين، أن 14 شخصا فقدوا في جبال منطقة سونزنسكي شمالي القوفاز.وأضافت أجهزة الطوارىء الشيشانية ـحسبما أفادت وسائل إعلام روسية أن المجموعة اختفت في منطقة جبلية وغابات بالقرب من قرية باموت التابعة لمقاطعة سونزنسكي.وأوضحت أن المفقودين غادروا صباح اليوم إلى الغابة لجمع نباتات برية، مضيفة أنه جاري البحث عنهم.وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت أجهزة الطوارئ في جمهورية الشيشان الروسية العثور على المفقودين الـ 14.