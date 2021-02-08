الفلبين تستعد لتسوية الخلافات مع أمريكا بشأن «القوات الزائرة»

قال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، اليوم الإثنين، إن الفلبين والولايات المتحدة ستجتمعان هذا الشهر لتسوية الخلافات بشأن اتفاقية القوات الزائرة المبرمة قبل عشرين عاما، وسط تجدد المخاوف في المنطقة بشأن أجندة الصين البحرية.وأوضح لوكسين، وفقا لما ذكرته صحيفة (فلبين ستارز) المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "كان المقصود من التعليق هو ضرورة استمرارنا في العمل وأنا أقوم بتضييق شقة الخلافات وسنلتقي قريبا، وسنسوي أي خلافات بيننا"، وأنه من المرجح عقد اجتماع في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، رافضا الإدلاء بتفاصيل بشأن بنود اتفاق محتمل.وعلقت الفلبين في نوفمبر الماضي قرارها بإنهاء هذه الاتفاقية للمرة الثانية، للسماح لها بالعمل مع واشنطن بشأن اتفاقية دفاع مشترك طويلة الأجل.وتوفر اتفاقية القوات الزائرة الإطار القانوني الذي يمكن للقوات الأمريكية بموجبه العمل على أساس التناوب في البلاد،ويقول الخبراء إنه بدونها لا يمكن تنفيذ اتفاقيات الدفاع الثنائية الأخرى، بما في ذلك معاهدة الدفاع المشترك.