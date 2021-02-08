رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تستعد لتسوية الخلافات مع أمريكا بشأن «القوات الزائرة»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:26 ص
وزير خارجية الفلبين
وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين
ا ش ا
طباعة
قال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، اليوم الإثنين، إن الفلبين والولايات المتحدة ستجتمعان هذا الشهر لتسوية الخلافات بشأن اتفاقية القوات الزائرة المبرمة قبل عشرين عاما، وسط تجدد المخاوف في المنطقة بشأن أجندة الصين البحرية.

وأوضح لوكسين، وفقا لما ذكرته صحيفة (فلبين ستارز) المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "كان المقصود من التعليق هو ضرورة استمرارنا في العمل وأنا أقوم بتضييق شقة الخلافات وسنلتقي قريبا، وسنسوي أي خلافات بيننا"، وأنه من المرجح عقد اجتماع في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، رافضا الإدلاء بتفاصيل بشأن بنود اتفاق محتمل.

وعلقت الفلبين في نوفمبر الماضي قرارها بإنهاء هذه الاتفاقية للمرة الثانية، للسماح لها بالعمل مع واشنطن بشأن اتفاقية دفاع مشترك طويلة الأجل.

وتوفر اتفاقية القوات الزائرة الإطار القانوني الذي يمكن للقوات الأمريكية بموجبه العمل على أساس التناوب في البلاد،ويقول الخبراء إنه بدونها لا يمكن تنفيذ اتفاقيات الدفاع الثنائية الأخرى، بما في ذلك معاهدة الدفاع المشترك.

موضوعات متعلقة

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

موعد غرة شهر رجب 2021

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

دراسة أمريكية: إصابات السلالة البريطانية تتضاعف كل 10 أيام

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر