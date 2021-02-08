في نقاط.. أبرز تعديلات «النواب» على لائحة «الشيوخ»

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها أمس عددًا من الحقوق، لمجلس الشيوخ، فيما سلبت منه البعض الأخر، وذلك في إطار مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس الجديد وفقًا للنص الوارد من رئيس الجمهورية.ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز ما الحقوق التي أقرتها اللجنة والتي جاءت كما يلي:- انتهت اللجنة من اقرار 135 مادة من إجمالي مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المقدم من رئيس الجمهورية، والبالغ عددها 292 مادة.- أقرت اللجنة بحق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ في دعوة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة ذلك، شرط عدم الإخلال بنص المادة 253 من الدستور.- انتهت من المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ فى أخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل ارساله إلى مجلس النواب.- يحق للشيوخ تعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.- ويحق للمجلس الجديد تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب.- وعلى الجانب الأخر حذفت اللجنة الفقرة الواردة بالمادة 38 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، التي تجيز له إنشاء لجان نوعية أخري أو دمجها أو الغاؤها أوتعديل اختصاصاتها، فيما أجازت له إنشاء اللجان الواردة بلائحته وتتضمن:1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.4- لجنة الدفاع والأمن القومى.5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.9- لجنة الشباب والرياضة.10- لجنة الصحة والسكان.11- لجنة الزراعة والرى.12- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.