ارتفاع النفط.. و«برنت» يبلغ 60 دولارا بدعم تخفيضات المعروض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب.ولامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي، وسجل عقد أقرب استحقق 59.98 دولار بحلول الساعة 05:37 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1%.وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1% إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.وتعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير ومارس فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.وقال هوي لي، الاقتصادي في "أو. سي. بي. سي"، إن "السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أرسلت بإشارة قوية للغاية الأسبوع الماضي عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعات لتخفيضات طفيفة، وتابع "لا أعتقد أن أحدا يجرؤ على تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون هكذا".