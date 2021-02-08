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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المئات فى ميونخ يحتجون على قيود كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:14 ص
احتجاجات بميونخ
احتجاجات بميونخ
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احتج مئات الأشخاص في ميونخ على القيود المفروضة لإحتواء فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الشرطة إن موكب سيارات مر في عدة أجزاء من وسط المدينة في وقت مبكر من المساء تضمن نحو 200 شخص يستقلون 95 سيارة.

وتم تنظيم تجمع ثان شارك فيه ما يصل إلى 250 شخصا في وقت لاحق في ساحة جيشفيشتر شول بلاتز بالمدينة، وكان هناك أيضا 12 شخصا في تجمع مضاد.

وسجلت الشرطة عدة انتهاكات لقواعد ارتداء الكمامات، وتم نشر 500 ضابط شرطة من أجل الاحتجاجات.

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