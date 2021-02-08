المغرب: 13389 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 13 وفاة و389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 475 ألفا و355 حالة والوفيات إلى 8394.كما تم تسجيل 583 حالة شفاء جديدة خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 454 ألفا و504 حالات.