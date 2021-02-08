رئيس السلطة القضائية الإيرانية يزور بغداد يوم غد لتوقيع مذكرات تفاهم

يستعد رئيس السلطة القضائية الإيراني، إبراهيم رئيسي، لزيارة بغداد اليوم الإثنين لتوقيع مذكرات تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى العراقي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" نقلًا عن الحشد الشعبي العراقي، إن "الوفد سيزور موقع استهداف قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الجسد الشعبي أبو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي".وأضاف: "كما سيزور الوفد القضائي الإيراني مقر مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين".