رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:51 ص
مواد البناء
مواد البناء
منة سالم
طباعة
استقرت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الإثنين 8-2-2021 في السوق المحلي حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفي هذا التقرير يرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021.. سعر الحديد والأسمنت

أسعار الحديد
حديد عز 13500 جنيه

حديد بشاى 13350 جنيها

حديد العتال 13350 جنيهًا

حديد عطية 13200 جنيه

حديد سرحان 13100 جنيه

حديد المصريين 13300 جنيها

حديد المراكبي 13150 جنيها

حديد الكومي13150 جنيها

حديد المعادي 13150 جنيها

أسعار الأسمنت اليوم

وتتراوح أسعار الأسمنت بين 700-730 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 750-800 جنيهًا للطن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود ما بين 10 إلى 20 جنيهًا فى الطن

أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.

أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.

أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.

المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.

أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.

أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.

أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.

أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.

أسعار الجبس
و تتراوح اسعار الجبس اليوم في السوق المحلي 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار الطوب

وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.

أسعار الرمل

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

باتشيكو: الزمالك استحق الفوز على الاتحاد

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

لاتسيو يفوز على كاليارى بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد