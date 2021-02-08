استقرت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الإثنين 8-2-2021 في السوق المحلي حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.وفي هذا التقرير يرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021.. سعر الحديد والأسمنتأسعار الحديدحديد عز 13500 جنيهحديد بشاى 13350 جنيهاحديد العتال 13350 جنيهًاحديد عطية 13200 جنيهحديد سرحان 13100 جنيهحديد المصريين 13300 جنيهاحديد المراكبي 13150 جنيهاحديد الكومي13150 جنيهاحديد المعادي 13150 جنيهاأسعار الأسمنت اليوموتتراوح أسعار الأسمنت بين 700-730 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 750-800 جنيهًا للطن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود ما بين 10 إلى 20 جنيهًا فى الطنأسمنت المسلحسجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.أسمنت النصركما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.أسمنت النهضةوسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.المخصوصوسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.أسمنت السويديبينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.أسمنت الممتازوسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.أسمنت العسكريوسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.أسمنت حلوانسجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.أسعار الجبسو تتراوح اسعار الجبس اليوم في السوق المحلي 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.أسعار الطوبوتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.أسعار الرملوسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.