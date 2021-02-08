أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021
الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:51 ص
منة سالمطباعة
استقرت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الإثنين 8-2-2021 في السوق المحلي حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وفي هذا التقرير يرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021.. سعر الحديد والأسمنت
أسعار الحديد
حديد عز 13500 جنيه
حديد بشاى 13350 جنيها
حديد العتال 13350 جنيهًا
حديد عطية 13200 جنيه
حديد سرحان 13100 جنيه
حديد المصريين 13300 جنيها
حديد المراكبي 13150 جنيها
حديد الكومي13150 جنيها
حديد المعادي 13150 جنيها
أسعار الأسمنت اليوم
وتتراوح أسعار الأسمنت بين 700-730 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 750-800 جنيهًا للطن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود ما بين 10 إلى 20 جنيهًا فى الطن
أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.
أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.
أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.
المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.
أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.
أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.
أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.
أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.
أسعار الجبس
و تتراوح اسعار الجبس اليوم في السوق المحلي 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.
أسعار الطوب
وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
أسعار الرمل
وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.
وفي هذا التقرير يرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021.. سعر الحديد والأسمنت
أسعار الحديد
حديد عز 13500 جنيه
حديد بشاى 13350 جنيها
حديد العتال 13350 جنيهًا
حديد عطية 13200 جنيه
حديد سرحان 13100 جنيه
حديد المصريين 13300 جنيها
حديد المراكبي 13150 جنيها
حديد الكومي13150 جنيها
حديد المعادي 13150 جنيها
أسعار الأسمنت اليوم
وتتراوح أسعار الأسمنت بين 700-730 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 750-800 جنيهًا للطن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود ما بين 10 إلى 20 جنيهًا فى الطن
أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.
أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.
أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.
المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.
أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.
أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.
أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.
أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.
أسعار الجبس
و تتراوح اسعار الجبس اليوم في السوق المحلي 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.
أسعار الطوب
وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
أسعار الرمل
وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.