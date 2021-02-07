الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عن ٤ أدلة تكشف خيانة محمد أبو تريكة للنادي الأهلي.













وأشار الباز في برناجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، إلى أن أبو تريكة لم يحضر مباراة الأهلي والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية من المدرجات، حرصًا على مشاعر القطريين باعتبار أن قطر هي الدولة التي تأويه وتدفع له الأموال، فهو فضل قطر على كيان الأهلي.













ولفت الباز إلى أن محمد أبو تريكة عندما ثارت تصريحات حول أن بعثة الأهلي منعته من لقاء الفريق خلال تواجده في قطر، صمت أبو تريكة ولم يكشف حقيقة أن البعثة منعت أي زيارات للاعبي الفريق وليس ابو تريكة بعينه.