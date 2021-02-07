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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

التوفيق حليف الأهلي.. تعرف على طالع لاعبي المارد الأحمر قبل مواجهة بايرن ميونخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:34 م
الأهلي
الأهلي
إسلام جمال
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ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الحلم، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديًا جديدًا في بطولة كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ الألماني.

الأهلي يلتقي مع بايرن ميونخ غدًا الإثنين على ملعب أحمد بن علي في دور نصف نهائي مونديال الأندية، بتمام الثامنة مساء.

وكان الأهلي نجح في التأهل للدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعدما تخطى عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف.

وبعيدًا عن الفنيات بالمباراة يمكن لطالع الأبراج للاعبي النادي الأهلي أن يخبرك بمدى التفوق خلال المباراة الحاسمة غدًا.

«موسيمانى»
ينتمى مدرب الأهلي موسيماني لبرج الأسد الذين يتمتعون بالحيوية البالغة والثقة بالنفس المرتفعة، ووفقًا لتوقعات جاكلين عقيقى، فمن المرجح أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من النجاح لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني.

«محمد الشناوى»
توقعت خبيرة الأبراج بالمزيد من التألق، الأمر الذى يساهم في زيادة الثقة بالنفس، فمولود برج القوس الذى ينتمى إليه الحارس الشناوي يتمتع بالتفوق على الصعيد المهني.

«محمد مجدى أفشة»
يعتبر أفشة من اللاعبين المؤثرين بشكل كبير في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي، فكان أحد الأسباب وراء مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية بعد هدفه الحاسم بنهائي أفريقيا أمام الزمالك.

«حسين الشحات»
توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمولود برج العذراء حسين الشحات، ببعض التألق خلال المباراة، خاصة بعد هدفه بالدحيل.


«على معلول»
يحالف التونسي علي معلول (برج الدلو) مزيد من النجاحات وذلك وفقًا لتقديرات جاكلين عقيقى، حيث يعد معلول من اللاعبين المهمين في قائمة النادى الأحمر.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزة علاء.

الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، كهربا.

الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

يغيب عن الأهلي في مونديال الأندية بالعاصمة القطرية الدوحة ناصر ماهر، لإصابته بخلع في الكتف خلال الأسابيع الماضية.

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