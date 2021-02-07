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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأربعاء.. انطلاق «بودكاست إليسا» على تطبيق أنغامي

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:10 م
إليسا
إليسا
حسن أمين
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قررت النجمة اللبنانية إليسا أن تكون عودتها إلى أنغامي عبر طريق مختلف وفريد من نوعه من خلال إطلاق "البودكاست" الخاص بها وهو عبارة عن مجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصًا عن حياتها وتجاربها عن ماضيها وحاضرها، إضافةً إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنّية.

ينطلق "بودكاست إليسا" الأربعاء المقبل حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء.
تروي إليسا في هذه الحلقات ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً للتحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

لطالما كانت إليسا مدافعة شرسة عن القضايا الإنسانيّة والاجتماعيّة وهي لا تتردّد أبدًا في التعبير عن رأيها حول المواضيع الحسّاسة مثل الصحّة النفسيّة وحقوق المرأة وحرّية الرأي والتنمّر. في كل حلقة من حلقات البودكاست، تشارك إليسا أفكارها وآراءها حول مواضيع محدّدة بهدف تحفيز المستمعين وإلهامهم، انطلاقًا من تجاربها الشخصيّة.

"أنا لم أخرج يومًا من أنغامي حتى أعود إليها"، تقول إليسا وتضيف: "هذه التجربة تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغني كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا".

من جهته، قال إدي مارون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: "لا تختلف أهمية رأي إليسا عن أهمية موسيقاها. هي دائمًا واضحة وصريحة في أفكارها، إلى درجة أنّ هذا الأمر صار ميزة في شخصيّتها وجعلها من أكثر الشخصيات المؤثّرة محليًا وعالميًا. نشكر ثقة إليسا واختيارها أنغامي ونحن واثقون من نجاح هذه التجربة، كما أنها ستمهّد الطريق من خلالها لازدهار ثقافة البودكاست في المنطقة".

سيكون المستمعون على موعد كل أربعاء مع "بودكاست إليسا" الحصري على أنغامي ليتعرّفوا إلى المرأة الناضجة التي اختارت أن تبوح لهم بتجارب العمر، وليكتشفوا قبل أي شيء الإنسانة خلف الفنّانة.
الأربعاء.. انطلاق «بودكاست إليسا» على تطبيق أنغامي
الأربعاء.. انطلاق «بودكاست إليسا» على تطبيق أنغامي

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