أذربيجان تسجل 132 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية فى أذربيجان تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 231 ألفًا و154 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة أنباء (تريند) الأذرية، اليوم الأحد أن عدد المتعافين من المرض بلغ 225 ألفا و246 حالة فور تسجيل 285 حالة تعاف جديدة على مدار يوم أمس.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و158 حالة عقب تسجيل 3 وفيات جديدة، مُضيفة أن أذربيجان أجرت على مدار يوم أمس 6783 مسحة للكشف عن الإصابة بالفيروس.