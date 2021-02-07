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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:59 م
عبير علام
عبير علام
حسين عبد الرحيم
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تناقش عبير علام ديوانها الشعري «نبض الكلمات» في السادسة من مساء الجمعة المقبل بمكتبة الكتبجية ويدير اللقاء الكاتبة سوسن رضوان ويناقش الديوان، الناقد والروائي صالح شرف الدين والروائية شروق كمال.

الديوان يطرح علاقات متعددة من روابط العشق الرومانسي في مجتمعاتنا الشرقية والمصرية بشكل خاص وحاد وعفوي يحمل طزاجة تجربة فريدة للشاعرة التي تهيم في مناح صوفية تشبه المناجاة، وتتأرجح الشاعرة بلغاتها ومفرداتها البكر مابين فصحى العامية ونثرها المؤكد لصدق القصائد.

وعبير علام من ذوي الاحتياجات الخاصة وتؤمن ايمانا راسخًاً بأن المشاعر والأحاسيس والحب لا يفرق بين البشر حتى لو كان هناك اختلاف في الدين والوطن والثقافة.

الديوان يقع في 115 صفحة من القطع المتوسط وصدر منذ أسابيع عن دار "النوارس للنشر والتوزيع".

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