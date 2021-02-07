«التخطيط»: جارٍ تطوير 375 قرية بـ20 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة: إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018-2019، وتستمر حتي العام 2021-2022، موضحًا أنه تم الاعتماد علي مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم الوقوف علي أفقر القرى المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.أضاف «حلمي» أنه تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018-2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019-2020، مشيرًا إلي أنه يتم العمل حاليًا علي 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى، مضيفًا أن التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ نحو 20 مليار جنيه.وأكد أن الدولة بدأت في التنمية في تلك القرى ومستمرة فيها، حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، لافتًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمنظومة الإلكترونية للمرة الأولي لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القري، موضحًا أنه تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة.وشدد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة على أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها، وبدأ المواطنون تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة، موضحًا أن كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي معيشتهم بالاعتماد علي المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القرى والتعرف علي آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.