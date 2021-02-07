الاحتلال يخطر بوقف بناء 7 منازل في صرة غربي نابلس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بوقف العمل في بناء 7 منازل في بلدة صرة غربي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد شتيوي في بيان له، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صرة، وأخطرت بوقف العمل ببناء 7 منازل في الجهة المقابلة للبؤرة الاستيطانية "حفاد جلعاد".من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان له: إن جنود الاحتلال اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وأغلقوه أمام المواطنين الفلسطينيين.وأضاف عازم أن البلدة تشهد هجمة شرسة من قبل الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، في محاولة لفرض سيطرته على الموقع الأثري.