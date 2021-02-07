صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

طمأن النجم صبري فواز جمهوره على صحته، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث ظهر من خلال فيديو قصير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنًا أنه في مرحلة التعافي.وقال "فواز" إنه ظهر من خلال الفيديو بعد كم الرسائل التي وصلت إليه للاطمئنان على صحته، مؤكدًا أنه يتمنى أن تمر هذه الأزمة على الجميع بكل خير، مشيرًا إلى أنه خلال آخر 3 سنوات مر بأكثر من أزمة، من بينها المرارة، وآخرها إيجابية مسحة قام بها معلنًا إصابته بالفيروس.وكان آخر أعمال النجم صبري فواز مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبي، ومسلسل "إلا أنا حكاية بنات موسى" مع النجمة وفاء عامر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.