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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. والسوقى يربح 3.5 مليار جنيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:10 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات، اليوم الأحد، بشكل جماعي، بدعم من عمليات شراء للأفراد المصريين وبعضًا من العرب، تلك التي قابلتها مبيعات قوية من قبل المؤسسات المصرية والأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14207 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3475 نقطة.

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