اندلاع حرائق ضخمة فى إحدى ولايات غرب أستراليا

نشبت حرائق ضخمة في إحدى الولايات الواقعة غرب أستراليا وسط توقعات بتعمد إشعالها.وقالت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ في ولاية أستراليا الغربية إن جميع الحرائق المريبة التي يجري التحقيق بشأنها كانت متزامنة تقريبا مما يشير إلى تعمد إشعالها، وفقا لوكالة "رويترز".وأعلنت إدارة خدمات الإطفاء المحلية عن السيطرة على 6 حرائق اندلعت بجنوب غرب الولاية وإخماد حريق مدمر أتى على مساحة من الأرض بلغت 27181 فدانا بينما ساعدت الأمطار بوقف حريق استمر أسبوعًا ودمر 86 منزلا في "بيرث" عاصمة الولاية.