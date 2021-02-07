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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول تحرك برلماني بشأن العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:08 م
العقارات الآيلة للسقوط
العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجهًا إلى وزير التنمية المحلية، بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة.

قال جبريل، خلال طلب إحاطته، أن هناك المئات من العقارات الآيلة للسقوط داخل نطاق الدائرة الرابعة بالإسكندرية، وخاصة مناطق كرموز، ومحرم بك، ومينا البصل.

وأشار إلى أن جميعها قد صدر قرار بإزالتها من على سطح الأرض، ولم تتمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالقيام بإرغام المالك بالقيام بعملية الإزالة أو أن تقوم الأجهزة بالإزالة باعتبارها ملكية خاصة، وذلك لارتفاع تكلفة الهدم ورفع المخالفات.

وأضاف أن الأمر يعرض أرواح المواطنين للخطر لوجود هذه العقارات داخل الكتل السكنية، خاصة وأن معظم هذه العقارات هي عبارة عن عقارات بها ميول أو آيلة للسقوط أو هياكل خرسانية فقط.

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