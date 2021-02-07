مسؤول كردي بالعراق يكشف حقيقة بيع النفط لتركيا

كشف ائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، حقيقة بيع النفط الذي ينتجه الإقليم إلى تركيا، مؤكدًا أن هذه التقاير عارية تماما من الصحة.وقال المسؤول الكردي، لصحيفة «الصباح» العراقية، اليوم الأحد إن الإقليم على استعداد لتنفيذ التزاماته تجاه الموازنة العامة الاتحادية للعراق.وأضاف طالباني الذي يرأس وفد حكومة إقليم كردستان في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، أن «إقليم كردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية، سواء حول تقديم 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام أو الموارد غير النفطية في منافذ الإقليم بحسب القوانين السارية ضمن الدستور العراقي».وأوضح أنه يجب على الحكومة الاتحادية في المقابل توفير حقوق الإقليم أيضًا.