مأموريات إنسانية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.. فقد قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إلتماس عدد (25) حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.. حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ(محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.