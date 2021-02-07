فلسطين تسجل 824 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة، فى البيان الرسمى حول الحالة الوبائية بالأراضى الفلسطينية، تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا.كما سجلت الصحة الفلسطينية 528 حالة تعافى في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.