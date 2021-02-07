السنوار ينضم لوفد حماس المغادر للقاهرة (صور)

أفادت وكالة وطن برس الفلسطينية، بأن القيادى الحمساوى يحيى السنوار انضم لوفد حماس المغادر للقاهرة اليوم الأحد.وتوافدت قبل قليل، الفصائل الفلسطينية إلى معبر رفح البري، استعدادًا للمغادرة إلى القاهرة، لبدء الحوار وطني.ومن المقرر أن يتوجه 14 فصيلًا فلسطينيًا، لبدء حوار وطني، يوم غد الإثنين، بدعوة من مصر.وسيلتقي الـ 14 فصيلا لمدة يومين أو 3 أيام في حوار وطني بالقاهرة، وعلى أجندة حوارهم العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، فيما ترهن فصائل أخرى مشاركتها بالانتخابات من عدمه، بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، وفقًا لموقع دنيا الوطن.