التفاصيل الكاملة لقتل مزارع بقنا وإلقاء جثته في المقابر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بخروج (نجل أحد أقاربه - مقيم بذات الناحية) من مسكنه ولم يعد، وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول تتضمن اختطاف المذكور والمطالبة بدفع مبلغ مالى قدره (نصف مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه.وفى وقت لاحق تبلغ من (مزارع - مقيم بذات الناحية) بمشاهدته نجل أحد أقارب المتغيب وبرفقته (زوجته - ربة منزل) أثناء حملهما جوال وإلقائه بمنطقة المقابر بذات الناحية.. وبالانتقال والفحص عُثر على الجوال وبداخله جثة المتغيب.تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا وقرر المتهم الأول بأنه والمجنى عليه يمتلكان قطعة أرض بالمشاركة بدائرة المركز وتقابلهما مصادفة بالزراعات بذات الناحية فحدثت بينهما مشادة كلامية لعدم مساعدة المجنى عليه له فى زراعة الأرض تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بفأس على رأسه فأودى بحياته، وترك جثته بذات المكان وتوجه لمسكنه وعاد مرة أخرى هو وزوجته لنقله وإخفاء جثته ووضعه داخل جوال، وقاما بنقله باستخدام مركبة توك توك إلى منطقة المقابر (محل الضبط) وأضاف بإرساله رسالة على هاتف المبلغ على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.