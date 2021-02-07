بخار الماء يقتل ربة منزل في الجيزة

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وأنها فارقت الحياة نتيجة تعرضها لاختناق، بسبب استنشاقها بخار الماء خلال الاستحمام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات ومناظرة الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرة المتوفاة.وكشفت التحريات عن أن المتوفاة تعرضت لاختناق بسبب استنشاقها بخار الماء خلال الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.يذكر أن حالات الاختناق تعددت منذ بدء فصل الشتاء، حيث شهدت منطقة الهرم منذ أيام واقعة مماثلة، راحت ضحيتها ربة منزل نتيجة تعرضها لاختناق بسبب استنشاقها بخار الماء خلال الاستحمام.