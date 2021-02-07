مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات العبور

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددًا من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسؤولو الهيئة وجهاز المدينة والمشروعات.واستهل مسؤولو الوزارة الجولة، بتفقد موقع مشروع عمارات "بديل العشوائيات" بمدينة السلام لسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة، ويشمل تنفيذ 134 عمارة بتكلفة 1.32 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 70%.كما تفقدوا مشروعات المرافق الخاصة بالمشروع ( طرق – مياه – ري – صرف)، بتكلفة 247 مليون جنيه، بالإضافة لمشروع التغذية الكهربائية البالغ تكلفته 107 ملايين جنيه.كما تفقدوا المباني الخدمية، وتشمل( مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي – مخبزين – مركز طبي – حضانة) بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، ورافع الصرف الصحى بتكلفة 13 مليون جنيه.وتفقدوا مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام المجاور لمشروع الإسكان بديل العشوائيات، حيث شددوا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروعات في التوقيتات المحددة لها ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ.