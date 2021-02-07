مجلس النواب يستمع لبيان وزير الاتصالات

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في الاستماع إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.وقال الوزير: "بداية أتقدم للمجلس الموقر بخالص العزاء في وفاة المغفور له اللواء سعد الجمال، ولرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي لتوليه هذا المنصب الرفيع، وعلى بدأ الفصل التشريعي الثاني لاستكمال الإنجازات لتحقيق الازدهار والتنمية المنشودة".