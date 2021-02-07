رئيس المجلس القومي للمرأة تشيد بنواب تنسيقية شباب الأحزاب

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي المرأة، بأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمشاركتهم في اليوم العالمي للقضاء على الختان.وقالت مرسي، في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل الشكر لنواب ونائبات تنسيقية شباب الأحزاب في دعم اليوم العالمي للقضاء على الختان، منتظرين دعمكم الكبير لتعديلات قانون تجريم الختان، وسعيدة بالنواب قوي قوي قوي رجالة مصر وشبابها الأصيل".وأضافت: "وطبعا فخورة بالبنات الجدعة الشاطرة من النائبات إلى حولت النهاردة اليوم في البرلمان والشيوخ إلى انتفاضة ضد هذه الجريمة بالقانون والتوعية والتعليم نحميها من الختان".