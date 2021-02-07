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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عصابة ترويج العملات «المقلدة» بالقاهرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:29 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات المقلدة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شريك بمحل مجوهرات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف أنه كان في سبيله لشراء هاتفين محمولين من (عامل بمحل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم) بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.

وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (مالك مقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقهى) وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف الأخير وضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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