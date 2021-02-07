رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك.. مظاهرة فى كوبنهاجن احتجاجا على جواز كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:24 ص
مظاهرة فى كوبنهاجن
مظاهرة فى كوبنهاجن
وكالات
طباعة
تظاهر حوالي 600 شخص في شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاجن احتجاجا على إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها الحكومة، بما فيها "جواز" كورونا الذي يتم التخطيط له.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نظمت مجموعة "Men in Black" الناشطة على موقع "فيسبوك" المظاهرة. واجتمع المحتجون أمام البرلمان لدعم "حرية الاختيار" المتعلقة بتلقي اللقاح المضاد لكورونا، والتنديد بـ"الإكراه" و"دكتاتورية" احتواء فيروس كورونا في الدنمارك.

وهدفت المظاهرة التي شارك فيها الأطفال وسط البرد القارس بشكل خاص إلى الاحتجاج على "جواز كورونا"، الذي أعلن عنه وزير المالية الدنماركي مورتن بويدسكوف يوم الخميس الماضي.

وتعتبر مجموعة "Men in Black" أن "إنشاء جواز السفر هذا يلزم المواطنين بالتطعيم ضد كورونا، وبالتالي تقييد إضافي للحريات الفردية.

وسار المتظاهرون بالمشاعل وسط كوبنهاجن هاتفين "كفى!" أو "الحرية للدنمارك".

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

تعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد 3-3 فى الدورى الإنجليزى

الإيسيسيكو تدعو للتوعية بمخاطر ختان الإناث

مصر تنظم بطولة «كأس الفراعنة» الدولية لجمباز الأيروبيك فى أبريل المقبل

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب