تفاصيل أول لقاء يجمع محافظ بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ومحمد جبر معاون المحافظ، وذلك لاستعراض آليات التواصل والتعاون بين الجهاز التنفيذي وأعضاء المجلسين في الفترة المقبلة فيما يتعلق بإنجاز رؤية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتعرف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات وتحقيق نقلة نوعية في المجالات التنموية.وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس النواب السابقين لما بذلوه من جهود مخلصة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، والتي أثمرت نتائج كثيرة وملموسة في مختلف القطاعات، ومعربا عن سعادته بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد في مرحلة جديدة من العمل وبذل الغالي والنفيس من أجل الدفع بجهود الدولة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد.وأكد محافظ بني سويف أن شعار الفترة المقبلة في العلاقة بين الجهاز التنفيذي والنواب سيكون التكامل والتعاون، وذلك من خلال التواصل المكتبي والميداني الدائم، ودعم جهود الشراكة في العمل والمسؤولية، وتغليب المصلحة العامة على الفردية، وتكوين دوائر تواصل متعددة ومتنوعة تدعم جهود تعظيم الاستفادة من مساندة ودعم أعضاء المجالس النيابية لتحقيق طموحات المواطن نحو تنمية شاملة، والدفع بعدد من الملفات الهامة التي تعثرت حيالها الجهود في الفترات السابقة.واستعرض المحافظ بشكل عام الجهود المبذولة على مدار أكثر من عام مضى، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي كان استثمار واهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد، حيث بدأنا بتكوين منظومة إدارية لديها القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارة الطوارئ بشكل جيد، والمزج بين العناصر الشبابية بما تملكه من مهارات وقدرات وطاقات وبين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية، والذي تجسد في تشكيل أول مجلس استشاري للشباب، وشباب تأهيل وتمكين ووحدات للرصد ميداني بكل قرية، وحصولهم على برامج تدريبية من ذوي الخبرات في مختلف القطاعات، مرورا بإتاحة قنوات عديدة لاستقبال شكاوى ومقترحات ورؤية المواطنين ليكونوا شركاء في تحقيق الرؤية والأهداف.وأشار المحافظ إلى تشكيل مجموعات ميدانية من شباب الوحدة الاقتصادية لعمل بما يسمى بغربلة أو حصر لكل مقومات وموارد المحافظة المستغلة وغير المستغلة، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع وايز والوكالة الأمريكية للتنمية، وأثمر ذلك عن إعداد استراتيجية تنموية محلية عامة لـ 10 سنوات قادمة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتم التوجيه بتعميمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وتحتوي الاستراتيجية على خطط ومشروعات مدروسة للنهوض بـ 6 مجالات، حيث كشفت الاستراتيجية عن امتلاك المحافظة فيهم فرص واعدة.وأوضح محافظ بني سويف أن أبرز المشروعات والخطوات العملية منها: جاري تنفيذ إستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة خلال 5 سنوات مقبلة، حيث يجري رفع كفاءة وتطوير مقومات واحة ميدوم السياحية، ويتم الترويج للهرم والواحة، ونجحت الجهود المشتركة مع وزارة السياحة في استقدام عدد من الأفواج السياحية وماراثون للدراجات النارية ضمن خطة متكاملة لإدراج بني سويف على الخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، منوها أنه جار العمل على إنشاء كورنيش جديد من الناحية الشرقية، وجار أيضا تنفيذ مشروع تطوير كامل لكورنيش النيل القديم، وجار التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ حلول مناسبة لمدخل محمية وادي سنور.وأسفرت الاستراتيجية التنموية عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص منطقة لإقامة مدينة زراعية صناعية متكاملة في مجال النباتات الطبية والعطرية على مساحة 303 أفدنة، بجانب العمل على إنشاء مناطق لوجستية وموانئ جافة، وتمت الموافقة مؤخرا على اعتماد 285 مليون جنيه لدعم قدرات المحافظة في مجابهة السيول عبر مخر سيل سنور من خلال إنشاء 8 بحيرات تجميع و8 سدود بجانب مشروع تأهيل المخر.وأشار المحافظ إلى الخطوات المنفذة في مشروع حياة كريمة لتطوير القرى، والذي حصلت بني سويف فيه على تطوير قرى مركزي ناصر وببا والبالغ عددهم 65 قرية، وأنه مما ساهم في إدراج مركزين ضمن المبادرة، قيام المحافظة مسبقا بإعداد حصر دقيق لاحتياجات القرى والأولويات التنموية، منوها عن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والية المتابعة الميدانية لها للدفع بمعدلات التنفيذ، منها مشروع تطوير القطاع الصحي كمستشفى صدر بني سويف، ومستشفيي اهناسيا وسمسطا، إدراج مستشفى ببا في التطوير، وغيرها من الجهود، بالإضافة لمشروعات أخرى في القطاعات الخدمية الحيوية.وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي جاء في الوقت المناسب، تزامنا مع تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية هامة، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف الشاب "د. محمد هاني غنيم" لنجاحه الملحوظ من تكوين فريق عمل متكامل ومتناغم ومتعاون على رأسه القيادة الشابة من المحافظ ونوابه والخبرات التنفيذية المتمثلة في السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وأن ذلك أثمر عن وجود قيادة محددة مسئولة عن ملفات معينة وذلك ما لم يلاحظ بهذا الشكل من قبل.واستعرض كل عضو من الحاضرين مقترحاته ورؤيته لآلية التواصل في الفترة المقبلة، والتي اشتملت على إمكانية عقد لقاءات دورية، والتواجد في الجولات الميدانية، وتوفير المعلومات والبيانات عن الخطط التنموية والخدمية الجاري تنفيذها أو التي تتضمنها الاستراتجية التنموية المستقبلية، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن السويفي.