رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل أول لقاء يجمع محافظ بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

السبت 06/فبراير/2021 - 08:57 م
لقاء يجمع محافظ بني
لقاء يجمع محافظ بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ومحمد جبر معاون المحافظ، وذلك لاستعراض آليات التواصل والتعاون بين الجهاز التنفيذي وأعضاء المجلسين في الفترة المقبلة فيما يتعلق بإنجاز رؤية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتعرف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات وتحقيق نقلة نوعية في المجالات التنموية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس النواب السابقين لما بذلوه من جهود مخلصة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، والتي أثمرت نتائج كثيرة وملموسة في مختلف القطاعات، ومعربا عن سعادته بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد في مرحلة جديدة من العمل وبذل الغالي والنفيس من أجل الدفع بجهود الدولة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد.

وأكد محافظ بني سويف أن شعار الفترة المقبلة في العلاقة بين الجهاز التنفيذي والنواب سيكون التكامل والتعاون، وذلك من خلال التواصل المكتبي والميداني الدائم، ودعم جهود الشراكة في العمل والمسؤولية، وتغليب المصلحة العامة على الفردية، وتكوين دوائر تواصل متعددة ومتنوعة تدعم جهود تعظيم الاستفادة من مساندة ودعم أعضاء المجالس النيابية لتحقيق طموحات المواطن نحو تنمية شاملة، والدفع بعدد من الملفات الهامة التي تعثرت حيالها الجهود في الفترات السابقة.

واستعرض المحافظ بشكل عام الجهود المبذولة على مدار أكثر من عام مضى، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي كان استثمار واهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد، حيث بدأنا بتكوين منظومة إدارية لديها القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارة الطوارئ بشكل جيد، والمزج بين العناصر الشبابية بما تملكه من مهارات وقدرات وطاقات وبين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية، والذي تجسد في تشكيل أول مجلس استشاري للشباب، وشباب تأهيل وتمكين ووحدات للرصد ميداني بكل قرية، وحصولهم على برامج تدريبية من ذوي الخبرات في مختلف القطاعات، مرورا بإتاحة قنوات عديدة لاستقبال شكاوى ومقترحات ورؤية المواطنين ليكونوا شركاء في تحقيق الرؤية والأهداف.

وأشار المحافظ إلى تشكيل مجموعات ميدانية من شباب الوحدة الاقتصادية لعمل بما يسمى بغربلة أو حصر لكل مقومات وموارد المحافظة المستغلة وغير المستغلة، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع وايز والوكالة الأمريكية للتنمية، وأثمر ذلك عن إعداد استراتيجية تنموية محلية عامة لـ 10 سنوات قادمة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتم التوجيه بتعميمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وتحتوي الاستراتيجية على خطط ومشروعات مدروسة للنهوض بـ 6 مجالات، حيث كشفت الاستراتيجية عن امتلاك المحافظة فيهم فرص واعدة.

وأوضح محافظ بني سويف أن أبرز المشروعات والخطوات العملية منها: جاري تنفيذ إستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة خلال 5 سنوات مقبلة، حيث يجري رفع كفاءة وتطوير مقومات واحة ميدوم السياحية، ويتم الترويج للهرم والواحة، ونجحت الجهود المشتركة مع وزارة السياحة في استقدام عدد من الأفواج السياحية وماراثون للدراجات النارية ضمن خطة متكاملة لإدراج بني سويف على الخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، منوها أنه جار العمل على إنشاء كورنيش جديد من الناحية الشرقية، وجار أيضا تنفيذ مشروع تطوير كامل لكورنيش النيل القديم، وجار التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ حلول مناسبة لمدخل محمية وادي سنور.

وأسفرت الاستراتيجية التنموية عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص منطقة لإقامة مدينة زراعية صناعية متكاملة في مجال النباتات الطبية والعطرية على مساحة 303 أفدنة، بجانب العمل على إنشاء مناطق لوجستية وموانئ جافة، وتمت الموافقة مؤخرا على اعتماد 285 مليون جنيه لدعم قدرات المحافظة في مجابهة السيول عبر مخر سيل سنور من خلال إنشاء 8 بحيرات تجميع و8 سدود بجانب مشروع تأهيل المخر.

وأشار المحافظ إلى الخطوات المنفذة في مشروع حياة كريمة لتطوير القرى، والذي حصلت بني سويف فيه على تطوير قرى مركزي ناصر وببا والبالغ عددهم 65 قرية، وأنه مما ساهم في إدراج مركزين ضمن المبادرة، قيام المحافظة مسبقا بإعداد حصر دقيق لاحتياجات القرى والأولويات التنموية، منوها عن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والية المتابعة الميدانية لها للدفع بمعدلات التنفيذ، منها مشروع تطوير القطاع الصحي كمستشفى صدر بني سويف، ومستشفيي اهناسيا وسمسطا، إدراج مستشفى ببا في التطوير، وغيرها من الجهود، بالإضافة لمشروعات أخرى في القطاعات الخدمية الحيوية.

وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي جاء في الوقت المناسب، تزامنا مع تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية هامة، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف الشاب "د. محمد هاني غنيم" لنجاحه الملحوظ من تكوين فريق عمل متكامل ومتناغم ومتعاون على رأسه القيادة الشابة من المحافظ ونوابه والخبرات التنفيذية المتمثلة في السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وأن ذلك أثمر عن وجود قيادة محددة مسئولة عن ملفات معينة وذلك ما لم يلاحظ بهذا الشكل من قبل.

واستعرض كل عضو من الحاضرين مقترحاته ورؤيته لآلية التواصل في الفترة المقبلة، والتي اشتملت على إمكانية عقد لقاءات دورية، والتواجد في الجولات الميدانية، وتوفير المعلومات والبيانات عن الخطط التنموية والخدمية الجاري تنفيذها أو التي تتضمنها الاستراتجية التنموية المستقبلية، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن السويفي.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

مرعب.. فيضان «بلون الدم» يغرق قرية إندونيسية

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

أوّلُ ما تراءى لى داخلَ البلّورة

أزمة الأربعين

قصيدة الفراشة