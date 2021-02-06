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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم على سائقين قتلا طفلًا في المقطم

السبت 06/فبراير/2021 - 07:49 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا، الحكم على سائقين قتلا طفلًا في المقطم لسرقة مركبته البخارية «توكتوك».

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل طفل في المقطم، ويصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد بعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه، عادل إبراهيم الغويط، أسامة محمد أبو صافي، بأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كون المتهمين لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر، فقتلا المجني عليه الطفل "م. ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين وهم مطواة وسكين بأن استدرجاه مكرا إلى مكان، وما إن ظفرا به وأسقطوه في قبضتهما، إذ قيده المتهم الثاني حتي سدد له المتهمان الأول طعنات عدة بسلاحهما.

أضاف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخري عاصرتها وهي أنهما في ذات المكان والزمانـ سرقا المنقولات وهي الدراجة الآلية والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.

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