مقتل وإصابة 12 جنديًا بالجيش السوري بريف حماة

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء الهجوم الذي نفذه فصيل ميلشيا "جيش النصر"، على مواقع قوات الجيش السوري في قرية الفطاطرة بريف حماة الغربي، إلى 4 بينهم ضابط برتبة ملازم أول، في حين ارتفع تعداد الجرحى إلى 8 بعضهم في حالات خطرة، ما يرشح ارتفاع تعداد القتلى.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هجوم نفذته مجموعات تابعة لفصيل جيش النصر المنضوي ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، على بعض من مواقع النظام المتمركزة في قرية الفطاطرة في ريف حماة الغربي، ما أدى لمقتل 3 عناصر من قوات الجيش السوري من بينهم ضابط برتبة ملازم أول، بالإضافة إلى جرح 5 عناصر آخرين.وأشار المرصد السوري أمس إلى مقتل 8 مقاتلين من فصيل أنصار الحزب الإسلامي التركستاني وهم من الجنسية السورية، بعد استهداف قوات النظام حافلة تقلهم بصاروخ موجه على محور خربة الناقوس في سهل الغاب غربي حماة، بالإضافة إلى وجود 8 إصابات، بعضهم جراحه خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.