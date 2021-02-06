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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بتدابير وقائية مشددة.. عرض «من 15 سنة» وسط حضور جماهيري (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 02:26 م
صُناع مسرحية من 15
صُناع مسرحية من 15 سنة
حسين الجندي
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استمر مسرح مركز الجيزة الثقافي استقبال جمهوره بشكل يومي لمشاهدة العرض المسرحي "من 15 سنة" والذي بدأ عرضه منذ ما يقرب من 10 ايام وسط حضور نخبة كبيرة من الفنانين والمثقفين إضافة إلي حضور عدد كبير من الجماهير لمشاهدة العرض المسرحي وسط إجراءات مشددة خاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستقبل صناع العرض الجمهور بشكل يومي مجانا وهو العرض المسرحي عن مهاجر برسبان لچورچ شحاده ومسرحية الجُرن للكاتب إبراهيم الرفاعي ومن تقديم فرقة السامر المسرحية ومن إخراج عمرو حسان.

وعرض "من 15 سنة" هو بطولة كل من الفنان خالد محروس وكل من الفنانين فاطمه ذكى؛ ومحمد النبوى؛ ومحمد صبرى؛ ومصرية؛ واشرف شكرى؛ ونهال احمد؛ ومحمد امين؛ وايه عبد المجيد؛ وشيماء حمدى؛ ونوران خالد؛ واحمد هيثم؛ وايهاب عز العرب؛ وهو إضاءة عز حلمي؛ وديكور محمد فتحي؛ والحان حازم الكفراوي.

واستقبل بطل العرض الفنان خالد محروس بشكل يومي عدد من الفنانين الضيوف الذين شاهدوا العرض علي ايام متتاليه حتي أمس الجمعة في السابعة مساءا؛ كان من بينهم الفنان احمد الشافعي مدير الادارة المركزية لشئون الثقافة بالهيئة العامه للمسرح؛ والمخرج محمد مصطفي الذي اخرج مؤخرا مسلسل "2 في الصندوق" وكل من الفنانين احمد بسيم؛ وأحمد أبو عمرو وأحمد طه والسيناريست فتحي الجندي والمؤلف شاذلي فرح؛ والمخرج شادي ابو شادي؛ والإعلامي محمد الغيطي والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر؛ والفنان خالد من محمود.

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