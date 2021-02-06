الجيش الليبى يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

رحب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، بنتائج ملتقى الحوار وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، حسبما نقلت فضائية الحدث في خبر عاجل الآن.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قد أعلنت، أمس الجمعة، عن نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود عبدالحميد دبيبة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.